Le BEP lance un appel à candidature pour soutenir le secteur évènementiel - Namur Matin -... Publié il y a une minute Vous organisez un ou plusieurs événements sur le territoire namurois? Votre événement 2020 n’a pu avoir lieu à cause de la crise sanitaire et cette annulation met en péril l’organisation de prochains événements ? Vous souhaitez lancer ou développer un nouveau projet en 2021 ou 2022 ? Avec le confinement de nombreux secteurs d'activité sont complètement à l'arrêt... Et l'un de ceux qui souffre le plus c'est bien celui de l'événementiel. Il y a le manque de rentrées financières... Mais à cela s'ajoute aussi l'incertitude de pouvoir financer des futures activités quand ça ira mieux. Le BEP , le bureau économique de la province de Namur, a peut-être une solution pour tout ceux qui n'ont pas pu organiser leur événement en 2020 et qui se demandent s'ils auront les reins assez solide pour le faire l'an prochain. Il propose d'utilisera sa plateforme de crowdfunding CiLo Le Bep leur propose pourquoi pas d'utiliser sa plateforme de crowdfunding CiLo. Les projets retenus recevront un coup de pouce... Le Bep doublera chaque euro investi jusqu'à un plafond de 2500 euros... François Laureys du BEP était l'invité de Namur Matin ce jeudi. On lui a d'abord demandé à qui s'adressait cet appel ...