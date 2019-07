Le "Belgian Open" (Namur du 31/7 au 04/8) recherche des bénévoles ! - Namur Matin - 23/07/2019 Un rassemblement des plus grands athlètes de tennis en chaise du monde. C'est ainsi qu'on pourrait définir le Belgian Open. Organisé chaque année à Namur, il voit défiler les meilleurs joueurs de la planète et se dérouler les plus belles rencontres du circuit. Messieurs, dames, quads, juniors, toutes les catégories y sont représentées. Justine Henin, ancienne n°1 mondiale, Steve Darcis et Dominique Monami sont déjà venus se frotter aux joueurs en chaise. Il s’agit aussi d’une aventure humaine extraordinaire rendue possible grâce à ses 80 bénévoles. Mais on cherche toujours des volontaires pour donner un coup de main. Vous pouvez prêter main forte en vous inscrivant sur Belgianopen.be Le rendez vous est fixé du 31 juillet au 4 aout au Tennis Club de Geronsart à Jambes Et les bénévoles sont toujours les bienvenues ... Ecoutez Audrey Coquelet, chargée de communication ..