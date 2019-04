La Vieille Boucle Lustinoise ce dimanche 5 mai - Namur Matin - 29/04/2019 La Vieille Boucle Lustinoise a été créée en 2014 au profit du Fonds Emile Salamon et de la Fondation Mont-Godinne par une équipe bénévole, enthousiaste, engagée et… moustachue. a Vieille Boucle Lustinoise est célèbre pour son parcours exigeant et atypique, que les coureurs (moustachus !!) empruntent depuis 2014 pour la performance ou pour l’amusement, aux commandes de vélos vintage (manufacturés avant 1983, équipés de manettes de changement de vitesse situées sur le cadre, de pédales sans clips et d’un cadre en acier). La course se déroule en 6 tours sur une distance totale d’environ 30 kilomètres. Le dénivelé, quant à lui, n’est pas triste : 113 mètres… Les préinscriptions à la course cycliste, au rallye des ancêtres et au rétro-camping sont ouvertes! Les coureurs cyclistes pourront également s’inscrire individuellement le jour de la course (sur place) moyennant 3€ supplémentaires, s’il reste de la place… L’accès aux bars, jeux, concerts et animations organisés lors de l’événement est gratuit. Amis cyclistes, pas de panique: le prix indiqué pour l’inscription à la course comprend une caution de 10€ qui vous sera remboursée le jour de l’événement. Isabelle Verjans a contacté ce matin Nicolas Mardyla, co-organisateur de la Vî.. Boucle .... Et toutes les infos et inscriptions (avant le 1er mai) lavieilleboucle.be