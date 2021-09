La Vieille Boucle Lustinoise ce 5 septembre !

La Vieille Boucle Lustinoise donne rendez-vous aux passionné(e)s moustachu(e)s de vieux vélos, aux sportifs et aux moins sportifs, aux amoureux de belles et anciennes mécaniques et, plus largement, aux gens qui souhaitent profiter d’une ambiance singulière.

La Vieille Boucle Lustinoise, c’est un tas d’animations variées pour les petits et les grands : course cycliste, rallye des ancêtres, rétro-camping, tournoi de tennis, bars, jeux, concerts, bal musette, petite restauration et le tout pour une bonne cause.

3 images © La Vieille Boucle Lustinoise

Au programme de ce 5 septembre : début des festivités vers 8h30 avec l'accueil des véhicules ancêtres et le début des inscriptions cyclistes. Départ de la caravane publicitaire vers 10H45, départ de la course cycliste des adultes à 12 h suivie par celle des enfants et à 14 H départ du rallye des Ancêtres suivi de la terrifiante course de côte du "triple Mur des Monty". Concerts et animations musicales, exposition de véhicules ancêtres, rétro-campings, bars et restauration.

3 images © Tous droits réservés

La Vieille Boucle Lustinoise a été créée en 2014 au profit du Fonds Emile Salamon et de la Fondation Mont-Godinne (CHU UCL Namur), par une équipe bénévole, enthousiaste, engagée et… moustachue. Toutes les infos via le site VIEILLE BOUCLE