La Vie existe-elle ailleurs dans le cosmos ? - Namur Matin - 04/06/2020 La Vie existe-elle ailleurs dans le cosmos ? Parlez-en avec un Prix Nobel de physique depuis votre salon Ce vendredi à 19h30, branchez-vous sur YouTube pour visionner une conférence exceptionnelle du Prix Nobel de Physique 2019: Michel Mayor. Il sera question de la vie ailleurs dans l’Univers. Michel Mayor est un astrophysicien Suisse, il a découvert la première planète extrasolaire autour d’une étoile normale. Roland Boninsegna est astronome amateur. Il organise régulièrement des observations depuis son jardin à Dourbes, c’est à Viroinval dans la province de Namur : « Dans ce cas-ci il na va pas parler de comment il a découvert les planètes extrasolaires,.., il va parler plutôt de l’habitabilité, c’est-à-dire le fait que les planètes soient habitables ou non par des êtres vivants. » Ce qui rend ce sujet d’autant plus passionnant, c’est que de la vie pourrait être découverte ailleurs, dans notre propre système solaire, dans un avenir assez proche : « Je pense que l’on peut avoir une réponse assez vite, dans les dix ans qui viennent avec les sondes qui seront envoyées très prochainement. L’une d’entre elles partira cette année et une autre dans deux ans en direction de la planète Mars. Certains imaginent que de la vie microbienne est encore présente dans le sous-sol de la planète rouge. » Cette conférence est organisée conjointement, par le Cercle des naturalistes et des astronomes amateurs de la Botte du Hainaut (CNABH) et par l'Astro Club de France. Il sera possible de poser des questions au conférencier en utilisant la fonction de "chat" de YouTube. Rendez-vous ce vendredi 5 juin à 19h30. Lien : https://youtu.be/pxSOX2-RpiU