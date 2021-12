La série "Ennemi public" organise un casting enfant de 6 à 11 ans !

– Un GARCON d’apparence 8-10 ans : plutôt grand, balèze et extraverti. NON caucasien, de type méditerranéen, Afrique du Nord et Centrale, métisses.

POUR POSTULER, merci d’envoyer vos coordonnées (téléphone et ville de résidence), date de naissance et hauteur de l’enfant, ainsi qu’une photo de son visage et de plein pied (sans filtre) et si possible aussi une courte vidéo de présentation.

Et c’est via le lien CASTING