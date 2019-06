La semaine para commando bat son plein à Han-sur-Lesse ! - Namur Matin - 25/06/2019 A Han-sur-Lesse, depuis ce lundi et jusqu'au 27 juin inclus se déroule la "Semaine Para commando" Une semaine d'activités dans le cadre du parrainage du 2eme Bataillon de Commandos de Flawinne. Piste d'obstacle, pont de singe, démonstration de saut en parachute, Death Ride, Tir à la corde, Course d'orientation, jogging des Grottes .. Bref, de quoi bien transpirer... Des activités organisées un peu partout dans le village. Une belle façon de montrer et de sensibiliser à la fonction. Si le métier vous intéresse ou si vous simplement curieux, rien ne vous empêche de participer aux différentes activités de nos Paras. L'adjudant Chef Rudi Debauche était l'invité d'Isabelle Verjans ce mardi matin. Il dévoile le but de cette manifestation...