La plus grande chasse au canard d'Europe est de retour...

La plus grande chasse aux canards ... - Namur Matin - 28/04/2021 La grande chasse aux sextoys organisée par l'ASBL Elle-moi et les sextoys SOFTLOVE chaque année à Wépion revient ce 2 mai.. L'année dernière, elle a purement et simplement été annulée mais cette année les organisateurs vous propose de participer ... virtuellement. Promis les cadeaux ne seront pas virtuels, eux... au-delà de la plaisanterie on rappelle que cet évènement permet d'aider des associations : "Relais pour la Vie" qui luttre contre le cancer du sein; Endométriose Belgique, qui soutient les femmes atteintes de cette maladie et O'Yes qui informe et luttre contre le Sida. Et bien sur l'asbl Elle-Emoi qui prône l'égalité pour se tous et se bat pour briser les tabous. Alicia Grillo travaille pour cette asbl. Elle nous explique comment va se dérouler la course.