La plus grande bibliothèque privée de Belgique se situe à Maredsous

L'Abbaye de Maredsous perpétue la tradition d’accueil des moines bénédictins dans un écrin naturel exceptionnel. Légataires d’une tradition millénaire, les moines de l’Abbaye vous reçoivent dans le Centre d’accueil Saint-Joseph, où une cafétéria, une librairie, un magasin de souvenirs et une plaine de jeux permettront à toute la famille de passer un moment agréable et savoureux autour des produits gastronomiques de l’Abbaye : les bières et fromages de Maredsous.

Empreints de spiritualité, les bâtiments de l'abbaye dégagent une sensation de plénitude et d’absolu à laquelle on ne peut rester indifférent. L’église qui domine le cloître, le monastère et la bibliothèque, les diverses dépendances dont l’ancienne école des métiers d’art, le Centre d'Accueil, constituent un ensemble harmonieux qui invite le visiteur à la promenade et à la méditation.

Savez-vous que le lieu abrite la plus grande bibliothèque privée de Belgique et s’ouvre, à la demande, aux chercheurs et amateurs de vieux livres ? Elle possède un fonds d'environ 420.000 volumes.

la visite guidée donne accès à différentes pièces, inaccessibles aux visiteurs libres

baladez vous dans les environs et découvrez l’abbaye de Maredret à quelques mètres de celle de Maredsous, qui raconte l’histoire d’un couvent de femmes

à combiner avec les draisines de la Vallée de la Moligné

Nouveaux horaires : en semaine, de 11h00 à 17h00 et le week-end, de 11h à 18h00

Tout est mis en place pour accueillir le visiteur dans les meilleurs conditions en veillant bien sûr à sa sécurité et à celle des collaborateurs.

Toutes les infos via le site https://tourisme-maredsous.be/