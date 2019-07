la "Nuit du Ravel" événement vélo en Wallonie !

La Nuit du Ravel ! - Namur Matin - 17/07/2019 Du 20 au 21 juillet vivez une expérience unique à vélo en participant à la Nuit du Ravel ! Pour la 3eme édition consécutive, Walonie Belgique Tourisme, Attractions & Tourisme (365.Bbe) et Chemins du rail s'associent et vous proposent 100 kms de balade nocturne et .... gourmande à vélo sur les RAVel au départ de Amay. Une nuit parsemée de découvertes d'attractions touristiques. Enregistrement des participants au Domaine militaire de Amay dès 17 h ! Circuit en boucle avec passage à Moha, Hannut, Eghezée, Namur, Andenne ! Et pour celles et ceux qui ne souhaitent pas pédaler, profitez néanmoins du concert de Suarez, offert par Vivacité dès 22h30, Grand Place à Hannut ! Michel Vankeerbergen de la plateforme 365.be, était l'invité d'Isabelle Verjans ce mercredi...