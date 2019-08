La Nuit des Choeurs ! C'est à Villers-la-Ville ces 30 et 31 aout

"La Nuit des Choeurs", le seul concert-promenade organisé dans les ruines qui, en plus d'exploiter la totalité du site, met l'ensemble de ce fabuleux bijou architectural sous les projecteurs. En effet, la Nuit des Choeurs illuminera l'intégralité des ruines de l'abbaye et l'écrin de verdure qui l'entoure.

Six ensembles vocaux de renommée internationale, au style musical bien distinct, rivaliseront de talents aux quatre coins de l'abbaye. The Voca People, I Muvrini, Jazzchor Freiburg, Arielle Dombasle et les solistes lyriques de Paris, The Celtic Tenors et le Choeur national des Jeunes de Belgique !

En fin de soirée, tous les artistes se rassembleront sur la grande scène pour une apothéose émouvante rehaussée d'un feu d'artifice.

Et pour cette édition 2019, une sorte de "Best Of" des formations vous attends comme nous l'explique Benoit Meurens, co directeur de la Nuit des Choeurs

Infos et réservations via le SITE