La nuit des chœurs reportée

L’abbaye de Villers-La-Ville vous donne rendez-vous l’année prochaine

La Nuit des Chœurs 2020 est reportée aux 27 et 28 août 2021 à l’abbaye de Villers-la-Ville La programmation artistique est maintenue dans son intégralité. Le report de l’affiche n’a pas posé de problème précise Benoît Meurens, directeur de l’événement : " On est dans une niche, le report a donc été aisé. Cela s’explique de plusieurs manières. Comme il s’agit de formations vocales, les artistes n’ont pas de tournées prévues. Ils sont mêmes parfois plus occupés l’hiver que l’été. Et puis on procède à un travail d’élaboration du spectacle avec eux. Ils ne viennent pas avec un clef sur porte comme pour un groupe pop-rock par exemple. "

Pour Benoît Meurens, le report à l’année prochaine était évident... ... plutôt que de postposer le spectacle fin de l’été ou début de l’automne. Trop de questions restaient en suspens : " Quid de la distanciation sociale ? Du port du masque d’autant plus si le mercure est généreux ? Quid de l’Horeca ? Mais aussi des vols pour les artistes qui viennent des 4 coins du monde ? Non, il y aura eu un trop grand manque de confort pour notre public et les artistes dans ce contexte"

Il faudra donc être patient pour profiter de ce concert-promenade dans Les majestueuses ruines et jardins de l’abbaye qui offrent une toile de fond particulièrement impressionnante aux ensembles vocaux invités pour l’occasion. De plus le site est sublimé sous les projecteurs. La Nuit des Chœurs illumine l’intégralité des ruines de l’abbaye et l’écrin de verdure qui l’entoure. Pour le programme et les réservations, c’est par ici www.nuitdeschoeurs.be https://www.rtbf.be/info/dossier/epidemie-de-coronavirus