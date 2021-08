La Nuit de la Chauve-Souris

La Nuit des chauves-souris - Namur Matin - 27/08/2021 Savez-vous qu'en Belgique, 23 espèces de chauves-souris ont été recensées. En Wallonie et à Bruxelles, elles sont observées, étudiées et protégées, entre autres par le groupe de travail Plecotus de Natagora. Chaque été, le dernier samedi d'août, Natagora vous invite à rencontrer ces petits mammifères volants, partout en Wallonie et à Bruxelles. Au programme : projection vidéo, animations pour les enfants, exposé débât, sorties nocturne... C'est pour ce 28 aout. Vous trouverez les différentes activités via ce lien CHAUVESOURIS Serge Tiquet est le coordinateur de l'événement, il nous en dit plus sur l'état des lieux des chauves-souris dans nos régions ..