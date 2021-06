La Nature en 5 sens à ReGare sur Fosses-la-Ville et au Lac de Bambois - Namur Matin - 03/06/2021 "ReGare sur Fosses-la-Ville", centre d'interprétation du patrimoine fossois et régional et les Jardins du Lac de Bambois présentent ReGare sur Fossse-la-Ville l'expo photo découverte. C'est le riche patrimoine naturel préservé des Jardins du Lac de Bambois, site Natura 2 000 qui sera mis à l'honneur. En plus d’une expo photo classique, venez titiller vos sens grâce au jeu aventure. La Nature en 5 sens ! La vue et l’ouïe : 50 clichés nature des membres du GOP (Groupe d'observation permanente) du Lac de Bambois et le court métrage " Plumes de Brume - Instants Nature sur le Lac de Bambois " - par Jean-Pierre Frippiat. Le toucher : sentier pied-nu en intérieur . L'odorat : boîtes senteur. Le goût : boîtes goût. Pendant la durée de l’expo, les Jardins du Lac de Bambois proposent un parcours sensoriel en extérieur… Jusqu'au 30 septembre, les visiteurs du Lac de Bambois doivent s’attendre à une avalanche de sensations inédites. Leurs yeux, oreilles, nez, mains et même… leurs pieds y seront des invités privilégiés, sollicités par divers stimuli depuis l’entrée du site jusqu’aux Jardins de la Sagesse : arbres habillés de tricots multicolores, décorations suspendues, instruments de musique réalisés à partir de matériaux naturels, modules olfactifs… L’apothéose du parcours : un sentier à arpenter pieds nus ! De quoi s’immerger entièrement dans la nature enchanteresse du lac et de ses jardins. Et tout cela va plaire aux enfants. Marine George est la coordinatrice du Centre d'Interprétation. Elle était l'invitée de Namur Matin et elle nous explique de quelle façon la nature va titiller nos sens ..