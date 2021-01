La Namuroise Joséphine Ugueux Remy passe le cap du 4ème blind The Voice Belgique. - Namur Matin -... Hier soir en télé sur la UNE vous pouviez assister au 4èmes blinds de THE VOICE. On est déjà à la moitié des blinds de cette 9 ème saison. 4 coachs se disputent les talents: PFR Henri, Nottet Loïc, BJ Scott , Barrow Typh. Elle est namuroise, elle a participé aux blinds d'hier soir, elle a survécu et elle était l'invitée de Namur Matin ce mercredi. Il s'agit de Joséphine Ugeux Remy 18 ans !