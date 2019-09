La marche gourmande de Anthée (Onhaye) est de retour !

La marche gourmande de Anthée ! - Namur Matin - 04/09/2019 Un parcours de 7 km à faire entre amis ou en famille, en journée ou en soirée ces 6, 7 et 8 septembre ! Chaque année un nouveau parcours, des menus et des ambiances différentes à chaque étape. Vous pourrez par exemple, au rythme des haltes, déguster un "Vacherin de stracciatella et sa vague de framboise et chantilly", "un jambonneau légèrement fumé aux saveurs du potagers et ses accompagnements" ou encore 'Le jambon blanc façon blackwell' Pierre Mazy coorganisateur de l'événement nous rappelle le concept de cette balade qui rencontre un gros succès..... La marche a lieu vendredi samedi et dimanche mais samedi c'est déjà complet. Les prix varient entre 39 et 44 euros, c'est 20 euros pour les moins de 12 ans Rendez-vous sur le site marchegourmande.be