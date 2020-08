La maison des jeunes de Sambreville crée son studio d’enregistrement - Namur Matin - 24/08/2020 C’est ouvert à tous les amateurs et gratuit La musique c’est le point d’orgue de la maison de jeunes de Sambreville. La création d’un studio d’enregistrement est donc logique pour Jean-Yves Longfils, formateur et technicien son en charge de ce nouveau studio : « Depuis sa création, la MJ de Sambreville tourne tout autour de la musique que ce soit par les concerts, les ateliers de la Rock School ou les formations données aux demandeurs d’emploi qui cherchent à se former dans les métiers de la culture. » Les artistes amateurs peuvent s’inscrire et venir enregistrer leur musique : « C’est un studio ouvert gratuitement pour tous ceux qui n’ont jamais enregistré. Le but du studio est de découvrir le milieu de l’enregistrement. Quand on est un jeune groupe, qu’on veut faire ses débuts mais que l’on a un peu peur, on peut passer par la case MJ Sambreville. On va créer un maquette, montrer comment cela se passe exactement, ce que l’on doit faire en tant que muscicien. » Les techniciens, peuvent aussi s’entrainer. Toutes les infos sont à retrouver dans l’interview en audio sur cette page.