La maison des jeunes de Champion à la rescousse d’un hôpital namurois - Namur Matin - 04/05/2020 La maison des jeunes de Champion à la rescousse d’un hôpital namurois Ils transforment des masques de plongée en respirateurs La Maison des Jeunes et de la Culture de Champion (MJC Champion) n’est pas restée inactive face à la pandémie du Covid-19. Elle a réalisé pour l’Hôpital Saint-Elisabeth de Namur un adaptateur (filtre) qui permet de transformer le masque de plongée Decathlon en un respirateur adéquat pour le personnel médical. Cette réalisation en impression 3D a été conçue par Florian Valentin, animateur 2.0 de la MJC Champion. Pour Natacha Deprez, Directrice : « cette initiative démontre à la fois la créativité du monde associatif et sa résilience et s’inscrit dans notre objectif principal : faire de nos jeunes et moins jeunes des CRACS (Citoyen Responsable Actif, Critique et Solidaire). On s’est posé la question de savoir ce que nous pourrions faire avec ce dont on dispose comme expérience pour aider la population. Mon animateur, Florian Valentin, a proposé de créer certaines pièces à partir d’imprimantes 3D. Il a commencé par confectionner des pièces qui soulagent les oreilles du contact du masque. Puis il a eu l’occasion de rencontrer un bio-technicien de Saint-Elisabeth qui lui a demandé des masques pour le personnel soignant,…, C’est comme cela que ça a démarré ! » La fameuse « pièce manquante » crée par l’animateur 2.0 de la MJC Champion pour transformer le masque en respirateur est l’adapteur qui va entre le masque et le filtre à air. Les pièces réalisées sont offertes et le fichier de la pièce est en téléchargement libre sur leur page Facebook - https://www.facebook.com/MJCChampion/ - ou via ce lien : https://www.thingiverse.com/thing:4307967?fbclid=IwAR0V2GTGddhsO-F9vsBQ8DDRqBV6fywYUPNc8ZWN3TbX7nMdk86eCmnTrAo