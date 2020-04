La maison de la poésie de Namur vous propose un ultime poème. - Namur Matin - 06/04/2020 Les poètes de Belgique vous accompagnent dans la perte d’un être cher. Perdre quelqu’un qu’on aime est une des épreuves le plus difficiles que l’on puisse traverser. Dans ces moments douloureux nous avons plus que jamais besoin d’être entouré par notre famille, nos amis, ou ceux qui faisaient partie de la vie de l’être qui nous a quitté. En cette période de confinement, les rituels des cérémonies funéraires sont bouleversés. C’est une épreuve de plus à surmonter pour les proches du défunt. Une idée venue de nos voisins du nord a germé en Belgique. Notre Poète National, Carl Norac, a souhaité lui aussi proposer du réconfort et de la sérénité aux familles en leur offrant des poèmes, personnalisés de surcroît, si on le souhaite. Manon Stas, chargée de communication à la maison de la poésie nous explique ce qui a poussé Carl Norac à lancer cette proposition: « Il a un de ses meilleurs amis qui est italien et qui voit passer des cortèges entiers de cercueils non accompagnés. Ils sont débordés par la situation. Il trouvait ça terriblement triste. On espère que nos défunts puissent toujours être accompagnés le mieux possible. Et donc il a eu cette idée qu’il a adoptée de son collègue des Pays-Bas. Il nous a appelé pour que l’on puisse mettre en œuvre cette même opportunité en Belgique. » Plus de 70 poètes belges, de toutes les provinces du pays, ont souhaité soutenir ce projet. Il y a trois structures de contact. Pour la Wallonie, c’est à la Maison de la Poésie de Namur. Vous avez le choix entre un poème existant ou un poème personnalisé. Concrètement, les familles peuvent envoyer un mail à info@maisondelapoesie.be Une liste de poètes wallons vous sera ensuite proposée. Si vous avez un poète qui vous attire vous serez redirigé vers lui sinon il cerneront vos attentes et vous mettront en contact avec la personne la plus adaptée. Et vous pourrez donc échanger avec le poète sur vos attentes. Pour que tout le monde puisse profiter de cet accompagnement Manon Stas tient à souligner : « On a un collectif de traducteurs bruxellois qui va nous aider à traduire ces poèmes parce qu’on se rend bien compte que la réalité de la Belgique ce n’est pas seulement le français, le néerlandais et l’allemand. Ça peut être tout un autre éventail de langues : l’arabe, l’italien, l’espagnol,... On veut vraiment que les familles puissent être accompagnées dans leur langue jusqu’au bout donc il y a aussi cette possibilité de traduction. » Le projet "FLEURS DE FUNÉRAILLES/GEDICHTENKRANS" est d’offrir à chaque défunt (décédé du Covid-19 ou non), dont la famille en fait le souhait, un texte d’adieu poétique. Découvrez notre Poète National Carl Norac : http://www.poetenational.be/ Le site de la maison de la Poésie : www.mplf.be Une interview réalisée par Isabelle Verjans à retrouver en entier en audio sur cette page. https://www.rtbf.be/info/dossier/epidemie-de-coronavirus