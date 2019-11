"La Journée de l'Arbre" ce dimanche 24 novembre ! Le cornouiller à l'honneur - Namur Matin -... La traditionnelle "Journée de l'Arbre" se déroulera ce 24 novembre. Elle mettra à l'honneur le cornouiller ! Notre flore indigène compte deux espèces de cornouiller . le cornus mas L, cornouiller mâle. Ce bel arbuste à feuilles caduques de 2 à 6 mètres de haut est particulièrement apprécié des apiculteurs puisque sa floraison précoce dès le mois de mars est une source importante de pollen. . le cornus sanguinea L, cornouiller sanguin, d'une hauteur maximale de 5 mètres, cet arbrisseau à feuilles caduques voit ses rameaux devenir rouges au soleil. Ses fruits noirs regroupés en grappes ne sont pas comestibles. Ces deux espèces sont d'un grand intérêt esthétique en automne. En effet, leur feuillage se pare alors de belles couleurs flamboyantes. Vous aurez l'occasion de vous procurer cette belle espèces d'arbustes ce dimanche lors de la traditionnelle distribution d'arbres . Mais également bien d'autres essences telles que noisetiers, charmes, fusain, hêtre, bourdaine, framboisier, viorne ... bref de quoi égayer votre jardin pour le plus grand plaisir des yeux, des oiseaux, des petits mammifères... La distribution se fera dans 60 communes de Wallonie. La ville de Namur ouvrira un centre de distribution, de 9 h à 12 H à Vedrin, rue Frères Biéva. Sachez également que les cornouilles (fruit du cornouiller mâle) peuvent être utilisée pour faire de la gelée ! Recette ICI Pour en savoir plus c'est ICI Marc Donéa du service Nature et Espaces Verts de la Ville de Namur était l'invité de Namur Matin !