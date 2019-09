La "Houblonde Organic Triple" se dévoile au salon Valériane ce week-end ! - Namur Matin -... Première bière bio et dynamisée au monde : La Houblonde ORGANIC TRIPLE se dévoile au salon Valériane ce weekend Cette bière a gagné le " World Beer Awards " à Londres, le prix de la bière la plus innovante et le prix du supérieur " taste awards " 2 années de suite. Ce dernier est un prix décerné à l'aveugle par 200 chefs étoilés. Cette bière c'est la HOUBLONDE. Et ce week-end en, avant-première, vous pourrez découvrir sa petite soeur au Salon Valériane à Namur Expo. La "Houblonde ORGANIC TRIPLE". L’histoire de 2 hommes qui ont tout plaqué et opéré une reconversion professionnelle pour se consacrer à la bière : Christophe Carette et Tanguy de Prest. Tanguy de Prest présentant cette première bière bio et dynamisée au monde. C'était dans Viva Matin