La grande soirée de clôture de l'opération Cap 48 c'est ce dimanche 13 octobre dès 20h20 sur la Une Télé.

La grande soirée de clôture de l'opération Cap 48 c'est ce dimanche 13 octobre dès 20h20 sur la... Ne manquez pas la soirée de clôture de l'opération Cap 48 ce dimanche sur la Une Télé D'ici là on compte sur vous pour faire vos dons, acheter les post-it auprès des bénévoles. Une soirée qu'attend avec impatience Zoé et sa maman Marie-Pierre. Zoé est scolarisée à Sainte-Marie au centre de Namur dans une classe bilingue inclusive chapeautée par l'asbl Ecole et Surdité... L'idée c'est l'inclusion en classe ordinaire d'enfants atteint de surdité. Zoé est munie d'implants cochléaires, des implants qui permettent d'entendre et de parler mais apprend aussi la langue des signes Et dimanche, lors de la grande soirée, avec sa classe, Zoé va signer une chanson avec d'autres enfants : Imagine de John Lennon Elle attend ce moment avec impatience… L’année dernière, les 6,2 millions d’euros avaient permis de financer 167 projets au service des personnes handicapées et des jeunes en difficulté. Cette année encore, de nombreux projets concrets, proches de chez vous, ont sollicité un financement de la part de CAP48. La somme récoltée permettra au Jury CAP48 de se réunir durant les prochains mois pour analyser les projets reçus et octroyer les financements grâce à vos dons ! Cette année encore, on compte sur vous et sur votre générosité ! Faire un don : via le 0800/9.48.81 ou par SMS au 4881