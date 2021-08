La Fête du Melon aux Jardins d'OO - Namur Matin - 06/08/2021 Les Jardins d’OO sont une expérience grandeur nature du développement d’un système basé sur la collaboration, la confiance, la créativité et surtout sur la régénération de la biosphère. Les 50 ares de terres cultivées sont une petite partie de notre planète ou nous essayons de redonner à la Vie sa place. Cette vie est microbienne, mais aussi visible à l’œil nu avec les vers de terre, les insectes, les oiseaux… Fête du melon Si vous aimez le melon, sachez qu'il est possible d'en manger et c'est du belge. Du melon qui pousse donc à Noville-les-Bois dans où Xavier Anciaux en plante depuis quelques années à la mi-mai pour les récolter durant l'éte....et l'on pourrait se poser la question est-ce encore une nouveauté due au changement climatique ? Ecoutez la réponse de Xavier La Fête du bon melon de Fernelmont cde sera donc le dimanche 22 août aux Jardins d'OO rue de la Victoire à Noville les Bois. http://www.ooexperience.be/