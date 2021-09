La Fête des 2 Iles à Godinne ce dimanche 12 septembre - Namur Matin - 10/09/2021 Le GAGM - Groupement associatif de Godinne sur Meuse- vous convie à "la Fête des Deux Îles". Un rendez-vous dédié à la nature, aux sports nautiques et à la convivialité. Vous pourrez y pratiquer le kayak, le paddle, la randonnée.. Les balades guidées Les hôtels du bord de Meuse Revivez l’âge d’or du tourisme à Godinne en compagnie de Jacques Brilot (historien). Le patrimoine naturel Mosan Redécouvrez les richesses naturelles godinnoises et ses alentours en compagnie de Marc Brevers. Départ à 10h, réservation indispensable via info@gagm.be Régate godinnoise Que vous possédiez ou pas un kayak, un paddle ou toute embarcation non-motorisée, venez profiter de plaisirs nautiques. Des kayaks seront disponibles en prêt. Surveillance assurée de 14h30 à 18h. En dehors de ces heures, la navigation se fait à vos risques et péril. Julien Brasseur est membre du GAGM. Il était l'invité de Namur Matin ce vendredi Et si vous souhaitez en savoir plus c'est via le site GAGM