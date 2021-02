La Croix Rouge recherche des bénévoles - Namur Matin - 08/02/2021 La Croix-Rouge recherche des bénévoles avec, ou sans expérience, au sein de la Croix-Rouge. Sont recherchés des présidents, des trésoriers et des sécrétaires pour certaines entités de la Province de Namur. Au total la Croix-Rouge recherche 14 profils. Les regions concernées sont Mettet - fosse la ville, ciney, Floreffe, Tamines ; philippeville, certfontaine et walcourt. rendez-vous sur croix-rouge.be pour les infos. Un engagement d'un jour ou 2 par semaine voire plus... Sandrine Antoine, est la directrice Croix-Rouge sur la Province de Namur. On lui a tout d'abord demandé quelles serait la mission de ces bénévoles..