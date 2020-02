La Croix Rouge de Gembloux a besoin de vous ! - Namur Matin - 04/02/2020 On recherche des chauffeurs permis b pour différentes missions Récolter les invendus dans les magasins, conduire un enfant voir son parent en prison, transporter du matériel médical, assurer des navettes internes ou avec des partenaires tels que les restos du cœur, voilà quelques trajets qui pourraient vous être demandées par la Croix Rouge de Gembloux. A côté de cela, la Croix-Rouge a deux grandes missions à vous confier : le transport des personnes vers les milieux médicaux et le partenariat avec le centre de transfusion qui se trouve à Rhisnes. Dans ce dernier cas, vous transportez du sang à leur demande vers les hôpitaux ou vous allez chercher le sang des donneurs et vous le ramenez au centre. Le président de la Croix-Rouge Gembloux, Hervé Vandenbempt précise : " la disponibilité c’est toujours le chauffeur qui va la donner. On lui envoie les missions qui existent et lui va faire son choix. A partir du moment où il la prend, il l’assume et sera là à l’heure du rendez-vous. On va toujours dans le confort du volontaire" Si vous voulez donner du temps, vous pouvez les contacter au 081/61.49.64 Par ailleurs la Croix-Rouge lance un appel aux donneurs de sang. Spécialement ceux du groupe O. Les stocks de ces derniers ont atteint des niveaux très bas. On rappelle que pour le don de sang il faut être âgé d’au moins 18 ans, peser au minimum 50 kg et être en bonne santé. Point de collecte en cliquant sur ce lien : https://donneurdesang.be/fr/