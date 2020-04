La croix rouge craint la pire crise sociale depuis la fin de la guerre - Namur Matin - 23/04/2020 Chaque mois, plus de 100.000€ pour assurer l’aide alimentaire d’urgence « Chaque mois, nous dépensons plus de 100.000€ pour assurer notre aide alimentaire et les colis d’urgence, rien que pour les achats de denrées », alerte Nancy Ferroni, porte-parole de la Croix-Rouge de Belgique. « Et le pire reste à venir, hélas : une crise sociale majeure s’ajoute à la crise sanitaire et ce sont les plus fragilisés qui en seront les plus touchés. » Et pour cause, une énorme partie des ressources financières n’existe plus. Les journées de la croix-rouge, la grande opération de collecte de dons qui devait démarrer en avril a été annulée en raison du confinement. Idem pour les boutiques de seconde main qui sont à l’arrêt et les brocantes. Les grands magasins offrent moins de denrées. Il y a moins d’invendus en ce moment car les gens achètent davantage. Seule solution : acheter ces produits frais. A Floreffe, l’épicerie sociale soutient environ 80 familles par mois. André Seumaye est le responsable de cette épicerie : « Certaines personnes n’ont actuellement pas recours à nos services. Certains peuvent obtenir des visites chez nous, mais ne les utilisent pas. Donc on peut s’attendre,…, la situation évoluant que nous ayons ces familles-là. Et là, nous avons plus ou moins 180 familles qui sont inscrites. » Si vous souhaitez aider les plus défavorisés et les nombreux nouveaux bénéficiaires ! Faites un don sur le BE72 – 00000000-1616 Ou directement en ligne sur www.croix-rouge.be/aidealimentaire Vous pouvez également aider directement l’épicerie de Floreffe en offrant des vivres qui respectent les conditions de l’AFSCA. L’ÉPICERIE SOCIALE (Son accès est réservé aux personnes possédant une carte délivrée par le CPAS) est OUVERTE chaque JEUDI de 8h45 à 12h15 et le 1er SAMEDI du MOIS de 8h45 à 12h15. Epicerie : Place rue Piret 7b à Floreffe