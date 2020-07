La citadelle de Namur résiste : les activités reprennent cet été

La Citadelle de Namur résiste ! - Namur Matin - 03/07/2020 Le site accueillera le public tous les weekends du mois d’août Il a fallu tout repenser en quelques semaine mais il y aura bien une saison touristique à la citadelle ! Pas de médiévales comme prévu initialement ce week-end ou de festival des arts forains au mois d'août sous chapiteaux. Ces deux très gros évènements sont annulés. Tout a été repensé pour coller aux règles sanitaires. Cette année c’est un menu plein air qui vous attend ! Christine Laverdure, directrice du comité animation de la citadelle : " Les artistes ont fait preuve de beaucoup d’imagination,.., ici ce sont des weekends d’animation que nous proposons les weekends en août. On va démarrer avec les baladins du miroir. Ils laissent tomber leur chapiteau. Le 8 et 9 août ils proposent une balade itinérante avec des spectacles, contes, musiques, cabarets sur le site Terra Nova Les représentations des artistes se dérouleront donc uniquement à l’extérieur comme le titre des activités l’indique, " menu de plein air ": " On invite le public à une bouffée de plein air, à s’évader à la citadelle en émotions, en spectacle et en théâtre. " Dans un souci de promouvoir ses activités le plus efficacement, le CAC a produit un clip vidéo alliant musique et danse. Le concept est de réunir des artistes namurois qui participent par leur talent au rayonnement de la ville. Sont mis en scène, une pianiste (Stéphanie Salmin), un chanteur lyrique (Kamil Ben Hsaïn Lachiri) et une danseuse ( Maëlle Hubin) un style contemporain afin de mélanger les genres et de présenter la Citadelle de manière artistique et originale. Un clip assez impressionnant et magique à voir ici : https://www.youtube.com/watch?v=oPKZeK9Zx50&fbclid=IwAR2V-YudW9RtjuD7WjHrnwHH7WX_TbxJSS0mAhmZxd0Kv7Rv81fSfdTEqn0 Le programme des festivité à la citadelle ici : https://citadelle.namur.be/fr/evenements