La Citadelle de Namur recherche ses para commandos !

Tout témoignage, photographie, information est le bienvenu. L’objectif est double : compléter les connaissances de l’histoire du site et documenter l’abondance de graffitis découverts dans les souterrains de la citadelle. Entre 1945 et 1977, les para-commandos ont été présents sur le site et l’ont marqué de leur empreinte. Bâtiments, appellations, traces d’occupation, graffitis sont autant d’indices qui lient l’histoire de la citadelle à ses occupants. Et ce sont notamment les occupants de la citadelle que l’équipe cherche à mieux connaitre. Après un travail de recensement de plusieurs mois, ce ne sont pas moins de 1655 graffitis qui ont été répertoriés à ce jour dans la citadelle.

Une visite guidée sur cette thématique a d’ailleurs été proposée et le sera à nouveau. Mais le travail ne s’arrête pas là et de nombreux graffitis ont été écrits par des para-commandos passés sur le site.

Afin d’en apprendre plus sur ces auteurs de graffitis et sur l’expérience de leur passage à la citadelle, le CAC asbl lance cet appel.

Si vous souhaitez apporter votre contribution vous pouvez contacter Florence Pierre la responsable pédagogique et scientifque : 081 24 73 80 ou via mail florence.pierre@citadelle.namur.be