La Citadelle de Namur comme vous ne l'avez jamais vue ce prochain week-end ! - Namur Matin -... L'organisation de Namur en Mai vous propose des balades immersives samedi et dimanche. Ca s'appelle l'explorarium ! Explorarium, c’est redécouvrir la Citadelle de Namur et ses merveilles sous un oeil nouveau. C’est une invitation à redécouvrir tous vos sens, le temps d’une balade immersive au coeur de mille années d’histoire. Partez à l'exploration d’un parcours animé de nombreux artistes hauts en couleurs. Entre concerts, oeuvres artistiques et shows d'art de rue, laissezvous emmener en toute sécurité dans un voyage namurois aussi poétique qu’inoubliable. Plongez dans un parcours inédit entre les murs de la Citadelle, sublimé par les artistes dans une ambiance estivale. Explorarium vous promet des souvenirs inoubliables… et une invitation à explorer vos émotions, vos sens et ce superbe coin de nature surplombant la capitale wallonne. Détails en compagnie de Samuel Chappel