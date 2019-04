La Brocante de Bomel.. c'est ce 1er mai

Jean-Bernard Noel, responsable de la brocante de Bomel... - Namur Matin - 30/04/2019 Un grand classique de la brocante namuroise avec plus de 800 exposants répartis sur 3 kms, 30’000 visiteurs et une foule d’animations, buvettes et restauration. Le plaisir de chiner dans une ambiance bon enfant ! Un événement atypique qui ravira jeunes et moins jeunes et qui se différencie surtout par l’esprit de quartier et de famille même qui y règne. La brocante de BOMEL est une initiative de l’asbl SOPANAM (solidarité patrimoine namurois). Une partie des fonds récoltés sert à financer des projets pour la population. A noter que le poste sécurité grève ce budget car les normes de sécurité coûtent de plus en plus cher. POUR LES VISITEURS : L’accès est totalement gratuit et avons veillé au caractère démocratique des prix des boissons et de la restauration. La brocante est accessible de 6h à 18h. Parking : extérieur au quartier de Bomel Plus de détails via le SITE Isabelle Verjans a pris contact avec Jean Bernard NOEL responsable de la brocante ...