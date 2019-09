L'Université de Namur proposera bientôt un master en informatique à Charleroi - Namur Matin -... L'Unamur va débarquer à Charleroi avec un master en informatique en partenariat avec l'université de Mons et l'ULB Ce master sera opérationnel à la rentrée académique 2021 L’objectif est de répondre à la demande des futurs étudiants et du milieu socio-professionnel en proposant une nouvelle formation universitaire au bénéfice du bassin de vie carolo. Les trois partenaires se sont accordés pour cibler le domaine de l’informatique. En effet, les acteurs de la formation et du monde économique (FOREM, Agoria, Union Wallonne des entreprises, etc.) ne cessent de répéter que les besoins dans ce domaine sont importants et que les métiers du numérique sont en pénurie. Le choix de l’informatique se justifie d’autant plus que le territoire de Charleroi héberge de nombreuses entreprises spécialisées dans le domaine de l’informatique et du numérique. D’autres secteurs ont des besoins spécifiques en forte croissance en matière de compétences informatiques et numériques en particulier le secteur des sciences du vivant et de la santé, ainsi que le secteur de l’environnement et de l’énergie, tous deux également très présents dans la région de Charleroi. Annick Castiau vice-rectrice de l'enseignement et de la communication était l'invité de votre émission ce matin !