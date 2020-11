L'opération Papa Noël pour les enfants précarisés

L'opération Papa Noël - Namur Matin - 17/11/2020 L’Opération Papa Noël, c’est l’initiative d’Anaïs et Nicolas qui ont un jour réceptionné une immense quantité de chocolat pour leur enfants En 2015, ils ont donc décidé de faire profiter ceux qui n’ont pas l’opportunité de recevoir de cadeaux pour les fêtes de fin d’année. Aujourd’hui, l’aventure est devenue une ASBL Alors, L’Opération Papa Noël met en relation des volontaires avec des enfants issus de familles démunies. Ces volontaires enfilent leurs plus beaux vêtements de lutins pour aider Papa Noël dans sa grande distribution de cadeaux. Près de 5000 lutins sont prêts à distribuer des cadeaux. Comment fait on pour offrir des cadeaux à ces enfants moins favorisés ? C’est la question que Thomas Simonis à posée à et Anaïs Lirio-Garcia Et toutes les infos : https://operation-papa-noel.be/