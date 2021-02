L'opération Arc-en-Ciel - Namur Matin - 23/02/2021 L'objectif de cette opération est d'offrir des loisirs à près de 15 000 jeunes et enfants défavorisés. Cette année environ 180 associations ont sollicité l'ASBL afin de leur fournir des vivres non-périssables. Grâce à ces dons les associations rélaisent des économies et peuvent offrir davantage de sorties voire des vacances en temps normal à ces jeunes. Chaque année une collecte a lieu. Cette année aussi mais ce sera différent comme le précise Sophie Vanderheyden "On propose aux groupes de jeunes ou autres volontaires de récolter en distribuant un toute boites et un sac dans les boites aux lettres". Dès à présent et jusqu'au 20 mars vous pouvez déposer les vivres non périssables dans les magasin foxetcompagnie ou les magasins tape à l'oeil. Prochainemment vous recevrez dans votre boite aux lettre un petit sac blanc et bleu logotisé opération Arc en Ciel. Vous le gardez précieusement, vous le remplissez et le déposez devant chez vous le week-end du 13 mars. Si vous êtes une école, vous pouvez agir et vous inscrire via le site arc-en-ciel.be