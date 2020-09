L'institution "Contre vents et Marées" met ses travailleurs au défi à l'occasion de la semaine de la mobilité

L’institution "Contre ventes et Marées" met ses travailleurs au défi à l’occasion de la... « Contre Vents et Marées » repense sa mobilité L’institution met ses travailleurs au défi à l’occasion de la semaine de la mobilité On est en pleine semaine de la mobilité. De nombreuses institutions cherchent des alternatives à la voiture. C'est le cas de "Contre Vents et Marées". Il s'agit d'une pépinière d'entreprises sociales basée à Auvelais, dans le namurois. Ces entreprises sont spécialisées dans la remise à l'emploi, la formation, l'accueil à l'enfance, et le service aux plus démunis. Le site est occupé par une 100ène de personnes. L'idée est de motiver ces travailleurs à une mobilité plus douce, Noémie Fiore, chargée de projets: «L’idéal c’est de remplacer la voiture par une alternative qui peut être le train, le bus, le covoiturage, la marche à pied, le vélo ou encore le télétravail. On sait que ça peut être compliqué pour certains… C’est pour ça qu’on a mis en place un groupe de travail pour se pencher sur les différents freins à une mobilité plus responsable et faciliter l’accès aux transports en commun, le covoiturage et même la possibilité de tester des vélos électriques. » Contre vents et marée à le vent en poupe pour ce qui est de changer les habitudes individuelles ou collectives en préconisant des alternatives à la voiture pour les déplacements domicile travail mais également les deux miss les déplacements professionnels en journée Bravo à eux pour cette belle initiative. La semaine de la mobilité c’est jusqu’au 22 septembre. http://mobilite.wallonie.be/