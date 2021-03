L'édition 2021 du Festival du Rire de Rochefort est reportée - Namur Matin - 31/03/2021 Les organisateurs du FIRR, le Festival international du Rire de Rochefort, viennent d’annoncer qu’en raison des mesures sanitaires en cours, et l’impossibilité d’accueillir leur public, la 40ème édition du festival est reportée. Plus précisément : elle n’aura pas lieu en mai, comme prévu, mais bien du 29 septembre au 16 octobre. Pas annulé donc mais reporté...c'est tout de même la 2ème fois que le festival du rire de Rochefort ne se passera pas en mai, et l'édition de l'année dernière n'a même pas eu lieu. Une situation très compliquée, comme nous l'explique le Président du Festival, Jean-Marc Mahin Pour les détenteurs de billets, sachez que ceux-ci resteront valables pour les spectacles reportés en septembre-octobre. Aucune démarche particulière n’est d’ailleurs requise. Mais dans le cas où les nouvelles dates ne vous arrangeraient pas, des "glissements" sont envisageables, en fonction de la programmation. Enfin, pour ceux qui souhaitent un échange ou un remboursement, la chose est également possible. Pour bénéficier de cet échange ou ce remboursement, il vous faudra envoyer un mail à firr-annulation@proximus.be avant le 30 avril 2021. Plus d’informations via le site du FIRR. http://www.festival-du-rire.be/