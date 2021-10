L'école Sainte-Marie de Namur se mobilise pour aider les villes de Pepinster et Trooz - Namur... L'école Sainte-Marie de Namur se mobilise pour aider les villes de Pepinster et Trooz, particulièrement touchées par les inondations du mois de juillet dernier. La saison hivernale approche ce qui rend encore plus criant les besoins de certaines famille. L'école, en collaboration avec des comités de volontaires, met à disposition des locaux pour centraliser les dons, en vue de les acheminer aux villageois et aux écoles dans le courant du mois de novembre. Nathalie Seghers est professeur à Ste Marie mais également coordinatrice pédagogique Un appel à la générosité est donc lancé pour certains objets en bon état : radiateurs électriques, chauffage d'appoint, déshumidificateurs, petit électroménager, outils, couvertures, couettes, draps, gants de toilettes, essuie , lampe de poche, bougies, jeux de sociétés, produits de toilette... A l'accueil de Ste Marie on vous indiquera le lieu de dépôt. Vous pouvez contacter Nathalie : nathalie.segers@cssm.be