L'Atrium 57, Centre Culturel de Gembloux lance un appel aux artistes - Namur Matin - 07/04/2021 L'Atrium 57 le nouveau centre culturel de la ville de Gembloux lance chantier d'une nouvelle initiative créative et participative qui trouvera son apogée durant la Quatrième Biennale de la Création Contemporaine, qui prendra place à Gembloux du 7 au 17 octobre 2021. Un appel à projet ouvert jusqu'à la fin juin et qui s'adresse à tous les artistes plasticiens inspirés par le thème de "L'Art Evolution" dans toutes les techniques artistiques. Xavier Martin, en charge de la communication pour le centre culturel de gembloux nous a dévoilé le profil des artistes recherchés.... Toutes les infos et le formulaire de candidature sont disponibles sur le site de l'ATRIUM57 : https://atrium57.be/.../appel-a-projet-aux-artistes.../