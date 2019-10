L'association Saint-Vincent de Paul lance un appel à l'aide ! - Namur Matin - 09/10/2019 L'association Saint -Vincent de Paul basée à Salzinnes est une des plus anciennes de Belgique. Depuis 150 ans elle aide les personnes précarisées. Mais voilà son avenir est compromis faute d’entrepôt ! Le sous-sol du carrefour Market qu’elle occupe gratuitement ne sera bientôt plus disponible car la magasin va fermer ses portes. L’association recherche à Malonne voire Floreffe un entrepôt et privilégie un achat plutôt qu’une location. Surface recherchée : entre 150 et 200 mètres carrés. Il faut un bâtiment sain, répondant aux normes de l’AFSCA puisqu'y sera entreposer entre autres, des palettes de vivres, des objets de première nécessité, et des objets destinés aux brocantes . Le président de l’association Jacques Van Weynendaele était l'invité de Namur matin