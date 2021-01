L'asbl "Les Amis des Animaux" lance une campagne de stérilisation des chats errants

Stériliser les chats errants - Namur Matin - 12/01/2021 Chaque année, des dizaines de milliers de chats errants se reproduisent librement dans la nature. Les chatons qui naissent ne reçoivent ni soins ni nourriture, et périssent souvent dans d’horribles conditions. Ceux qui survivent accroissent une population de chats errants qui s’accroit d’année en année. La seule solution afin de cesser cette souffrance est la stérilisation. Isabelle Verjans a pris contact avec la présidente de l'association "Les Amis des Animaux" Marie-Rose Bruffaerts. L'association est à la recherche de bénévoles. Pourquoi "Pour traquer des chats errants dans les communes du Hainaut, du Namurois et du Brabant wallon" précise Marie-Rose Pour ce faire "il faut savoir manipuler des cages trappes, les placer au bon endroit, et ensuite conduire l'animal chez l'un de nos vétérinaires". De nombreuses communes organisent des campagnes de stérilisation des chats errants en convention avec une association de protection animale. Contactez votre administration communale, au service Environnement, Bien-Être Animal ou Cadre de Vie, pour connaître la procédure à suivre. Les Amis des Animaux sont en convention avec plus de 20 communes ! Plus de détails en compagnie de Marie-Rose Bruffaerts Pour plus d'infos vous pouvez contacter l'association soit par téléphone au 064 55 58 98 ou via le site https://lesamisdesanimaux.be Contact : 064/55.58.98 Ou site amis des animaux