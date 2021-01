L'asbl "La Belle Vie" qui vient en aide aux chevaux à besoin de vous ! - Namur Matin - 11/01/2021 "La Belle Vie" à Mettet est une asbl non aidée et non subsidiée par les pouvoir publics ! La mission principale de l'association consiste à accueillir, héberger, soigner et replacer les animaux abandonnés ou saisis. Porter une attention particulière au sauvetage et à la revalidation d’équidés issus de maltraitances ou de négligences graves. Ne bénéficiant d’aucun subside public, l'association ne peut compter que sur votre générosité. Tous vos dons, si minimes soient-ils, contribueront à la réalisation des objectifs et vous permettront de participer concrètement à la sauvegarde du bien-être animal. Le froid de ces derniers jours n'aide pas. Entre la nourriture et les soins, les dépenses sont nombreuses. Et pour cause de crise sanitaire, les événements organisés par l'association n'ont pu avoir lieu et cela a entrainé un manque considérable d'aides comme le confirme Isabelle Montreuil contactée par Isabelle Verjans http://www.labellevieasbl.be