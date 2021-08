"L'Art au jardin" un festival d'artiste de tous horizons ce 28 aout à Spy - Namur Matin -... La Galerie Aarnor installée à Spy est spécialisée dans les expositions d’illustrateurs. Et ce 28 aout elle propose un premier festival intitulé " L’Art au Jardin " L'idée est de rassembler différents artistes issus d'horizons divers. Les visiteurs pourront les rencontrer au coeur du jardin privé situé à 200 m de la Galerie : auteurs de BD, romanciers, peintres ... A partir de 14h00, rencontre, échange, dédicace avec les auteurs. Outre ces rencontres, le public pourra assister à une représentation théatrâle, "L'Ouest solitaire" . "Au fin fond du trou du cul du monde, Colman et Valène, deux frères minables et violents, sont confinés ensemble dans la caravane familiale. Leur père vient de mourir d'une balle logée dans la tête. Un stupide accident, à priori. A priori... Les seuls à ne pas les avoir oubliés sont le père Welsh, un jeune curé alcoolique qui traverse une crise existentielle, et Girleen, une jeune femme que plus rien n'étonne et qui survit en dealant de l'alcool." Denis Javaux est l'organisateur de ce festival. "D'où lui est venue cette idée de créer un premier festival L'Art au Jardin ?" Ecoutez le.