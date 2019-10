l'armée recrute 2000 personnes - L'armée propose un vaste choix de jobs - 17/10/2019 L'armée doit renouveler ses départs à la pension. Elle recrute 2000 profils en Belgique et à Namur, à l'horizon 2020, ce seront 200 personnes qui seront engagées pour travailler à Flawinne et Florennes. Les profils recherchés sont très variés. Les diplômes aussi avec des CEB, CESS, Bachelors et Masters. Parmi les domaines: l'opération, la logistique, le médical, les techniques d'armements, l'aéronautique ou encore l'électromécanique… De nombreuses journées découvertes sont organisées pour découvrir les exigences des métiers et leurs avantages. mil.be pour toutes les infos Le capitaine-commandant Pascal Gilson du centre d'information de Namur était l'invité de Namur Matin