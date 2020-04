L'appel aux couturières du CHU UCL Namur bat des records de solidarité

Plus de 300 propositions d’aide ont été envoyées

Début de semaine, le CHU UCL Namur (qui rassemble les cliniques de Sainte Elisabeth, Mont-Godinne et Dinant) lance un appel aux couturières. Les hôpitaux manquent de tenues de protection, il faut en créer en urgence. Ces protections sont des surfaces de tissus plastifiées destinées aux membres du personnel soignant. En 24h, la boite mail de Jacques Gérardy a littéralement été inondée par les propositions des volontaires.

Reste à organiser à présent le bon déroulement des opérations.

Le plan est au point : " Une bénévole va se charger d’envoyer le patron avec un tuto à toute les couturières. Ensuite des bénévoles iront distribuer les matières premières pour la confection des tenues. Un jour plus tard les bénévoles partiront pour la récolte des blouses. On espère 5 à 10 tenues par couturière, par jour. Ensuite, ces tenues à usage unique seront stérilisées et distribuées. L’opération sera répétée durant toute la période de la crise. "

Jacques Gérardy tient également à mettre en lumière et remercier " les soldats de l’ombre. " Ceux dont on ne parle pas mais sans qui rien ne serait possible. Il épingle la réactivité des services techniques qui se sont occupés d’une multitude de choses, comme les déménagements de matériel, l’installation des plexiglas…mais aussi les responsables de la téléphonie, le service achat, le personnel d’entretien sans oublier les directeurs qui eux aussi ont des journées harassantes.

A noter que si il y a suffisamment d’aide pour la confection des blouses par contre, le CHU UCL Namur est toujours à la recherche d’étudiants infirmiers volontaires.

