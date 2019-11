L'âne n'est pas un âne! - L'âne se traîne une mauvaise réputation, injustifiée! - 13/11/2019 Il n'y a qu'à se référer aux nombreuses citations les concernant pour se rendre compte qu'ils ne véhiculent pas une image très glorieuse. Ne dit-on pas "entêter comme un âne"? Quant au bonnet d'âne, c'était une punition scolaire humiliante redoutée par de nombreux enfants. Cette image de l'âne stupide et entêté est totalement injustifiée pour Ariane Cabaraux. Elle a participé à la mise en place d'une exposition à découvrir en ce moment au centre culturel de Walcourt et jusqu'au 22 novembre dans le cadre du festival 100% rural. Tous les matins, l'expo est dédiées aux écoles, sur rendez-vous et gratuitement. Le 23 novembre, une journée porte ouverte aura avec la présence d'ânes. L'objectif est de faire découvrir la vraie nature de ces animaux. Savez-vous par exemple que les ânes ont une mémoire incroyable ? Ils peuvent se souvenir de compagnons et d’endroits qu’ils n’ont pas vus depuis 25 ans! Au tour des ânes, une exposition à voir du lundi au vendredi de 09h à 16h à l'adresse suivante: Centre Culturel de Walcourt Rue de la Montagne 3 Espace Hôpital Saint Nicolas Accès libre et gratuit 071 614 686 info@centreculturelwalcourt.be