Journées nationales de la Spéléologie - Namur Matin - 02/10/2019 Ces 5 et 6 octobre se dérouleront les Journées nationales de la Spéléologie ! Partout en Belgique, des clubs de Spéléologie vous ouvriront leurs portes et se mobiliseront pour vous faire découvrir leur passion, par des activités d'initiation en cavité, en falaise ou sur structures artificielles, des expositions, balades et bien d'autres animations. Loran Haesen est directeur de Spéléo-J (Jeunes). Il était l'invité de Namur Matin ce mercredi