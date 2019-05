Journée mondiale de la sclérose en plaque - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Ce jeudi 30 mai ce sera la journée mondiale de la sclérose en plaque. En Belgique environ 13 mille personnes en sont atteintes. Majoritairement des femmes. Cette maladie neurologique touche les jeunes adultes. Elle produit de nombreux troubles : des troubles visuels , sensoriels ou moteurs mais aussi des troubles invisibles. Difficiles à comprendre parce qu'ils ne se voient pas. Comme la fatigue ou la concentration. Et c'est le thème justement cette année, les troubles invisibles. Des actions de sensibilisation ont lieu toute cette semaine. Comme des conférences mais pas que .. Ecoutez Marc Dufour, directeur de la ligue belge de la sclérose en plaque Et notez que parmi les activités vous proposées, ce mercredi 29 mai vous avez rendez-vous au Centre culturel de Dinant pour une pièce de théâtre " parasismique " jouée par 3 comédiens dont un atteint de la sclérose en plaque c'est bourré d'humour et de tendresse.