Journée du modélisme à Treignes ce 21 juillet !

Journée du modélisme à Treignes ! - Namur Matin - 19/07/2019 Une journée très spéciale durant laquelle 3 départ en vapeur seront proposés au public . Ce voyage de Mariembourg à Treignes est à combiner avec la visite du musée et la bourse de modélisme. Un événement avant tout familial car l'exposition de modélisme attire les petits et grands au bord des différents réseaux de petits trains, bateaux à vapeur, voitures téléguidées, objets de collections ... Exposition et bourse de 10 h à 18 H sous la terrasse couverte du Musée Guillaume Allard est responsable communication du Chemin de Fer des Trois Vallées. Isabelle Verjans l'a contacté.