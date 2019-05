« Jardin Passion » à Temploux, une nouvelle Foire de jardin en Namurois !

"Jardin Passion" à Temploux ! Détails en compagnie de Valérie Vranckx - Namur Matin - 07/05/2019 C'est une première édition pour cette foire qui se déroulera ces 11 et 12 mai au Domaine de l'Escaille à Temploux. « Jardin Passion Temploux, l'Ecologie avant tout » en est son thème principal. A cette occasion, découvrez un paysage à multiples facette avec ses 6 hectares de terrain, un magnifique domaine verdoyant comprenant une centaine d'exposants qui seront présents pour vous faire découvrir de nombreux trucs et astuces pour aménager, décorer, embellir et entretenir au mieux votre jardin tout en restant sur la thématique « L'Ecologie avant tout ». Au programme, rencontre avec des professionnels, conseils, découvertes, conférences, animations. Et en exclusivité, un nouveau record va tenter d'être réalisé au Guiness Book : un montage floral avec le plus grand nombre de fleurs en meringue.. Valérie Vranck est organisatrice et responsable communication . Isabelle Verjans l'a contactée