Jali en concert à la Citadelle de Namur ce mercredi 11 aout - Namur Matin - 10/08/2021 Les concerts reprennent tout doucement et notamment à Namur tout prochainement surt la terrasse du Panorama sur l'espalanade de la Citadelle. Ce sera le cas ce mercredi 11 aout avec le concert de Jali dès 20H. Le jeune chanteur belge d'origine rwandaise sera là pour un concert intimiste avec quelques uns de ces anciens titres mais aussi quelques nouveautés composée durant les confinements successifs... Jali que nous avons contacté ce matin et qui est tout content de revenir enfin sur scène Le concert de Jali c'est ce mercredi à 20h à la terrasse du Panorama de la citadelle de Namur. Les places sont en vente sur Night and Day Billeterie pour le prix de 10 € pour le concert sans repas et de 40 € pour le concert avec le repas trois services sous chapiteau dès 18h